新加坡航空（Singapore Airlines）波音客機昨（21）日下午遭遇「極強烈亂流」（extreme turbulence），空中驟降約6000英呎，釀成1死30人受傷，新航尚未公布是經歷哪種亂流，不過多名專家紛紛提及晴空亂流，坦言無法事前預測這類型亂流，呼籲乘客除了上廁所之外，全程都要繫上安全帶。另外先前也有調查發現，座位和機型也會影響乘客對亂流的感受，最理想的座位是飛機重心周圍，也就是機翼前方的位置。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，亂流大抵上可分成4種程度，分別為輕度（light）、中度（moderate）、強烈（severe），及極強烈（extreme），前兩種亂流中，乘客可能會感受到安全帶的拉力，機艙內的物品可能會移動，若遭遇強烈亂流，乘客可能被拋飛，釀成受傷、甚至死亡。

新加坡航空波音客機21日下午遭遇「極強烈亂流」，空中驟降約6000英呎，釀成1死30人受傷。

英國瑞丁大學（University of Reading）大氣科學教授威廉斯（Paul Williams）表示，亂流可能由風暴、山脈及稱為噴射氣流（jet streams）的強烈氣流引起，後者又被稱為「晴空亂流」（Clear Air Turbulence，CAT），這種亂流難以避免，因為天氣雷達無法預警。

他解釋，晴空亂流是大氣壓力、噴射氣流、山脈周圍的空氣、冷鋒面或暖鋒面，或雷雨造成的空氣流動。

機師如何事先因應亂流？

報導指出，機師有時會提前收到美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）、航空公司氣象小組、甚至是其他機師的亂流警告，並且事先防範，例如起飛前裝載更多燃料。但有時，亂流也可能在沒有預警的情況下發生，英國「皇家航空學會」（Royal Aeronautical Society）飛機失事專家迪布利（Hugh Dibley）表示，「如果是無法預期的，那就會來不及。你希望獲得該區域其他飛機的事先警告，以降低速度，確保將影響降至最低」。

哪種機型、座位最安全？

路透社報導，英國航空顧問公司Ascend by Cirium航空安全總監海斯（Paul Hayes）指出，所有現代商業飛機的設計，都能因應飛行中經歷的多倍外力。

不過瑞典亂流預測機構Turbli指出，依照機型及座位不同，乘客感受到亂流的程度也不同，較長的機型，後方座位感受到的亂流更為強烈，最理想的位置是重心周圍，通常是機翼前方。

此外，波音787-9型客機搭載「強風緩和系統」（Gust Alleviation System），被Turbli評選為應對亂流能力排名第一。波音777客機則搭載傳統的天氣雷達，沒有上述系統。

新加坡航空SQ321客機21日遭遇亂流、驟降約6000英呎，乘客及機組員遭拋飛，機艙內部受損嚴重。（圖／路透社）

專家強烈呼籲乘客全程繫上安全帶

既然亂流有時無法預測，除了上廁所之外，是否應全程繫上安全帶？報導指出答案是肯定的，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）2021年一份報告指出，因亂流受傷的乘客中，多數人當時並未繫上安全帶。

新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，新航高空驚魂後，機組員敦促旅客一定要繫上安全帶。美國安柏瑞德航太科技大學（Embry-Riddle Aeronautical University）飛安專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，乘客必須盡量減少機上走動，不論安全帶警示燈是否亮起，都應該隨時繫上安全帶。