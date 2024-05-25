今年首颱艾維尼醞釀超久，終於要在今天下午生成，氣象專家表示，準颱風登陸菲律賓後將急轉東北，下周一、二（27、28日）距離台灣最近，不過至少也有500至600公里，直接影響機率不大，發布海上颱風警報的機會很低，不過明天起東半部沿海風浪會逐日增大，海上活動應留意。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，菲律賓東部外海的熱帶性低氣壓正「無害逼近」，今晨美國系集模式模擬最新颱風路徑，最快今天增強為今年第1號颱風艾維尼，下周一、二距離台灣最近，由於運動路徑非常靠近菲律賓陸地，結構將受到破壞，強度維持輕颱的機會最大。

林得恩表示，艾維尼將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面，最靠近台灣的時候至少也有500至600公里，直接影響並不大，因此發布海上颱風警報的機會相當低；不過預估明天起，東半部、東北部及東南部沿海近岸的風浪就會逐日增大，海上活動要特別注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準艾維尼颱風預計登陸菲律賓後，急轉東北，對台灣沒有影響。預期環流不大，所以雖然很貼菲律賓，這樣的走向有機會把西南季風拖進南海，讓梅雨鋒面結構比較完善；梅雨鋒面目前還在台灣附近，明天會緩慢北移，預計下星期中再回到台灣上空。