桃園機場第三航廈預計2027年完工啟用，桃機公司今表示，經歷5次協商，將由國籍航空優先進駐，確定有中華航空、長榮航空及星宇航空，航線則以東北亞、東南亞、北美和紐澳為主，預估1年旅客量可達2000萬人次。

桃機公司副總經理李俊德表示，第三航廈分配事宜，經歷5次討論，將以國籍航空優先，去年8月已完成航空地勤進駐空間分配，包括華航、長榮和星宇的北美線、東北亞、東南亞和紐澳航線，也代表第三航廈100％都是國籍航空。

李俊德說，因東北亞、北美線、東南亞的轉機量高，若集中在三航，動線會更順暢，目前各航空的房舍和貴賓室都已分配完畢，第三航廈北廊廳預計今年底完工率先啟用，整體第三航廈則目標2027完工啟用，預估1年旅客量將達2000萬人次，將視日後實際狀況微調。

他提到，桃機去年旅客量為3535萬人次，今年預估將超過4000萬人次，待未來第三航廈啟用，預計也會帶動旅客量增加，屆時空間分配上會較平均，旅客感受舒適度也會上升。目前各航廈運量狀況改變，過去二航較多，如今因廉航、東南亞旅客多，一航運量已超越二航，目前已逐步調整，平均各航廈旅客量。