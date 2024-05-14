「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早帶領媽祖和2位護法將軍神像，搭乘長榮航空出發美國，長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜。（陳麒全攝）

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早帶領媽祖和2位護法將軍神像，搭乘長榮航空出發美國，長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜。（陳麒全攝）

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早帶領媽祖和2位護法將軍神像，搭乘長榮航空出發美國，長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜。（陳麒全攝）

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早帶領媽祖和2位護法將軍神像，搭乘長榮航空出發美國，長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜。（陳麒全攝）

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早帶領媽祖和2位護法將軍神像，搭乘長榮航空出發美國。（陳麒全攝）

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜。（陳麒全攝）

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動即將自5月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早帶領媽祖和2位護法將軍神像，搭乘長榮航空出發美國，長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀受訪時表示，這次媽祖到美國去遶境是受到紐約的邀請，第1站就是舊金山，然後再到休士頓與紐約，當然媽祖信仰是不分國界，所以我們北港媽祖已經分布五大洲，這次去的比較遠，且1次遶境3個地方。

媽祖遶境團隊由北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶隊，陪同媽祖神像和2尊護法將軍神像一同前往美國，而這次長榮航空除了擔任指定航空之外，也協助安排北港媽祖相關禮遇事宜，並且提前空運鑾轎以及全新轎班服裝和結緣品到美國，提前為遶境活動做好準備，期盼這次的活動能夠非常順利。而同班機的旅客第1次跟媽祖一起搭飛機，也都覺得相當幸運和新奇。

媽祖是台灣文化的一部分，已超越宗教和偶像崇拜的藩籬，此次北港媽祖抵美遶境活動在當地獲得很大的關注、對於旅美僑胞來說，也是個非常難得的機會。長榮航空很高興能與北港朝天宮及休士頓旅遊局共同將台灣文化推上國際舞台，讓更多人體驗台灣文化深刻的溫暖底蘊。