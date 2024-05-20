賴清德總統今（20）日下午接見「美國出席我第16任總統暨副總統就職典禮特使團」時表示，將帶領全體國安及行政團隊推動「和平四大支柱行動方案」，並以價值外交深化台灣與各國連結，共同維護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

前白宮國家經濟會議總監迪斯致詞表示，美國對於台灣的承諾堅定、跨黨派且有原則性，是不會改變的事情，很高興看到台灣一直以負責任且務實的態度處理一切議題。

賴清德致詞時指出，他要再次代表台灣人民，感謝美國不分政府和民間對台灣的支持。從今天開始，新的執政團隊正式啟動。大家關切的台海議題，也是新政府重視的議題。

賴清德說，他會帶領全體國安及行政團隊，推動「和平四大支柱行動方案」，並且以價值外交，深化台灣與各國的連結，共同維護區域的和平穩定，促進世界的繁榮發展。

他期盼，未來美國行政部門和國會能在台美堅實的互信基礎上，持續支持雙邊安全、經貿以及科技等領域的各項合作，讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓。

賴清德說，特使團成員都是台灣極為重視的長期友人，也一直致力推動台美在各面向的合作。稍後希望能與大家針對各項議題交換意見。

迪斯（Brian Deese）致詞時，重申美國重視與台灣的夥伴關係，現在台美的夥伴關係是史上最好，盼未來與賴總統團隊持續深化雙方連結。

迪斯表示，美國對台承諾係建基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證，美國一直維持一致的立場，並穩健持續地支持台灣，深化兩國夥伴關係。雙方都希望能維護台海的和平穩定，相信台灣也有決心維護台海現狀。

迪斯說，台灣具韌性及創新能力，他期盼未來能持續深化台美間的貿易、投資和創新方面的合作。

前國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）致詞時表示，美國會持續遵守長久以來的承諾，希望協助台灣維護自我防衛的能力，他也讚賞台灣目前積極進行各項重要的軍事改革。

阿米塔吉提到，在今年1月賴總統勝選後，來自全世界的恭賀之意，傳達了很重要的訊息，就是台灣對全世界是重要的民主聲音。因此，他們希望台灣能更有意義地參與國際組織，共同維護台海的和平與穩定，這對於全世界的安全都很重要。

他相信，在賴總統的領導之下，台美關係會持續深化、更加緊密，美國也期待持續與台灣合作，一起面對共同的挑戰、一同成長。