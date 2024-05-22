新航SQ321航班經歷驚險的高空亂流事件臨時轉降曼谷，部分乘客22日清晨從曼谷飛抵原定目的地新加坡。

（20:10更新--ICU患者國籍）新加坡航空（Singapore Airlines）一架以波音777-300ER機型執飛的倫敦往新加坡航班SQ321，周二（21日）下午在中南半島伊洛瓦底江盆地上空遭遇極強烈亂流，多名乘客與機組員來不及自保遭強力拋飛，有些人飛撞機艙天花板，已知1名乘客死亡，71人受傷，其中20人仍在加護病房接受治療。周三清晨，乘客131人、機組員12人搭乘支援航班飛抵新加坡。新加坡調查人員周二晚間抵達曼谷，周三已展開調查。

綜合路透社、英國《衛報》周三（22日）報導，SQ321航班211名乘客之中有131人、18名機組員之中有12人，總計143人搭乘新加坡航空安排的另一架飛機，周三清晨5時之前抵達原定目的地新加坡樟宜機場，其中以澳洲人、英國人、新加坡人為多；受傷旅客與家屬仍留在曼谷。不幸身亡的乘客是原定與妻子前往新加坡、印尼與澳洲度假的73歲英國乘客基辰（Geoff Kitchen）。

新航聲明稱傷者30人，不過，泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近的三美泰醫院（Samitivej Hospital）表示，總共有71名乘客就醫。蘇凡納布機場總經理周二晚間表示，傷者中有7人重傷。澳洲廣播公司（ABC）報導，在曼谷住院的澳洲籍乘客有8人。

接受新航安排搭乘支援班機的旅客22日清晨抵達新加坡，有乘客乘坐輪椅在機場移動。（美聯社）

三美泰醫院在周三傍晚說明，院方提供醫療協助的對象多達104人。就醫乘客已有27人出院，58人仍在各個收治本次事件傷患的醫院接受治療，其中20人正於ICU接受密切觀察；9名乘客已接受手術，另有5人等著進開刀房。美聯社報導，留置ICU觀察的傷者來自7國，包括6名英國極、6名馬來西亞籍、3名澳洲籍、2名新加坡籍，另外各有1人來自香港、紐西蘭、菲律賓。

新加坡交通部長徐芳達（Chee Hong Tat）說，新加坡交通安全調查局人員周二晚間抵達曼谷，另由於事涉負責製造777-300ER的美國波音公司，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也派1名官方代表與4名技術顧問支援調查行動。

新航執行長吳俊鵬（Goh Choon Phong）已發布說明影片並致歉：「謹代表新加坡航空向死者家屬親友表達最深切哀悼之意。」他表示，事發當下，SQ321在緬甸伊洛瓦底江盆地（Irrawaddy Basin）上方高空突遇極強烈亂流（extreme turbulence），機師隨即宣布機上發生緊急醫療狀況並改降曼谷機場。