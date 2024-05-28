聯合航空以A320執飛的2091號航班，27日正準備從芝加哥飛往西雅圖之際於滑行道上突然冒出大量濃煙，機上乘客拍下現場畫面。

美國聯合航空（United Airlines）一架空中巴士A320客機，周一（27日）從北部大城芝加哥起飛之前發動機冒煙起火，所幸機上153人均安。機場立即暫停運作，多架準備進場降落的航機被迫在空中盤旋等候。

綜合美國福斯電視網、美國廣播公司、《紐約郵報》報導，聯合航空航班號2091由芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）飛往西雅圖的航機，在芝加哥當地時間周一下午2時左右準備起飛。這架A320離開登機門在滑行道上朝跑到前進途中，飛機左翼突然冒出濃煙。機上一名乘客立刻以手機拍下現場狀況，只見左翼不斷冒出黑煙，一會兒之後，原本在滑行道前進的航機停止移動。

這名乘客帕洛亞圖（Ivan Paloalto）向網媒Storyful表示，他在航機即將起飛之前聽見一聲爆炸聲響。

聯合航空一架空中巴士A320客機27日在芝加哥於滑行道朝跑道移動過程中，機翼突然冒煙，機場一度暫停起降。

聯合航空地勤、機場消防醫療小組均到場待命執勤。美國聯邦航空總署（FAA）因應此一緊急狀況，暫時停止機場起降作業，導致多架飛機在機場上空盤旋。起降作業後於當地時間下午2時45分恢復。

聯合航空表示，這架A320機上乘客148人、機組員5人，航機在滑行道前行過程起火。航機後由地勤拖回登機門，旅客「正常」下機，公司並未接獲任何人員受傷通報，現場人員立即解決了問題。聯航也持續安排替代方案疏運2091號航班的乘客。

周一是美國陣亡將士紀念日連假尾聲，各地交通繁忙，航空運輸量比去年此時增加5%。南部多州假期遇上龍捲風、風暴、洪水等天候狀況，飛航追蹤網站FlightAware指出，連假至少6837架次出入美國的航班延誤，516架次取消。

#INCIDENT | It has emerged that a United Airlines flight, originally bound for Seattle, suffered a fire in one of it's engines, resulting in a rejected takeoff at Chicago O'Hare.



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聯合航空航機冒煙失火狀況讓原已繁忙的連假空中交通更添混亂。一名與家人結束度假行程搭乘另一航班從佛州傑克遜維爾返回芝加哥的旅客旅客羅傑斯（Dan Rogers）回憶，在原本預計降落時刻聽見機上廣播，機長說明，因應歐海爾機場一架飛機起飛前冒煙的狀況，航機無法繼續在歐海爾機場上空盤旋，否則會耗盡油料，航機隨後轉降附近機場暫時滯留，羅傑斯考慮租車回芝加哥，但全機乘客不能下機，所幸航機再度起飛並降落芝加哥。

另一名當時搭機從田納西州納許維爾返抵芝加哥的旅客赫南德茲（Carmen Hernandez）表示，航機還在空中的時候，機長突然向全機致歉會晚些降落，「因為芝加哥發生了緊急狀況」，然而機長並未進一步提供細節，讓人更加害怕。