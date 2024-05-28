世界羽聯BWF超級750系列新加坡羽球公開賽28日展開，台灣女將白馭珀在1號球場率先出擊，經過3局激戰晉級16強，隨後男子選手林俊易接棒在同一場地出賽，直落二搶進16強。

目前世界排名第30的白馭珀，在新加坡這站女單首輪對上世界第13名泰國選手革通（Supanida Katethong），小小白和對手對抗了3局，上演先輸一局、連追兩局的逆轉勝，以14比21、21比15、21比15收下兩人在BWF賽事交手2連勝，其中決勝第3局，白馭珀在14比15落後時，一口氣連下7分關門，表現相當精彩。

世界排名第17的寶島「左手重炮」林俊易，男單32強碰上世界第22香港選手伍家朗，第1局林俊易3比2再度超前後，就維持領先到拿下該局；第2局兩人都有連續得分攻勢，該局尾聲甚至20比20不分軒輊，林俊易穩住陣腳連得2分，最終21比13、22比20直落二獲勝，也是2連勝對手。