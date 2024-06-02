苗栗縣113年度縣長盃競技疊杯錦標賽2日在縣政府第一辦公大樓大廳舉行。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦等人共同合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣113年度縣長盃競技疊杯錦標賽2日在縣政府第一辦公大樓大廳舉行，共計94名選手參賽。苗栗縣長鍾東錦到場為比賽開幕，他表示疊杯可以訓練孩子的抗壓性和意志力，對孩子面對未來的各項挑戰很有幫助，祝福大家都能獲得好成績。

苗栗縣政府教育處表示，本次賽事由苗栗縣體育會競技疊杯委員會辦理，參賽隊伍組別分為天使組、幼兒組、新人組、一般組及菁英組，共有個人3-3-3、3-6-3及花式CYCLE等三個競技項目，計94名選手參賽。

競技疊杯除了注重手眼協調，也重視選手意志的磨練，又要求速度與精確度的運動，不論是平時不斷地反覆練習，或是比賽時爭分奪秒的高壓情境，都需要堅定的心智，才能疊得快且精準，是一項對於提升專注力十分有幫助的運動。

縣長鍾東錦表示，疊杯不但要身手敏捷外，抗壓性、意志力都要很強，因為比賽中有時間和對手的壓力，小朋友從小就開始訓練，可以培養沉著、耐心的心性，對於面對未來的各種挑戰很有幫助。

另外，他也承諾明年幫比賽的獎金加碼，並提到縣府目前已經研擬將補助縣內學校選手出國參加正式比賽的金額提高，以開拓學生的眼界。

鍾東錦在現場也頒發已經辦理完畢的天使組和幼兒組優勝選手的獎盃和獎狀，並親切地幫小選手在比賽用的疊杯、桌墊及上衣上簽名、合影留念。