苗栗縣政府獲農業部補助，規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心（化製廠），引發地方居民反彈。苗栗縣議會28日舉行定期會，縣議員黃芳椿關心設置案後續，縣長鍾東錦表示，會不會設置仍在評估，若要建置一定會跟地方做好溝通。

今天議會總質詢，黃芳椿表示，縣府提出建置畜牧循環資源利用研究中心，但地方都反彈，先前鍾縣長允諾場域不會處理病死雞、病死豬，會先做稻草、雞糞等慢慢循序漸進，也提及將開地方說明會，但事隔半年多，至今仍未有消息。

他說，他希望知道縣府後續動作，跟未來會不會建置，以他個人立場而言，也是希望反對建置，如果真的要做，希望可採納各方意見。

鍾東錦表示，設置案當初是農業部請託，起因是中央擔心發生非洲豬瘟疫情，造成大量死豬、死雞，苗栗若能建廠即可幫忙處理，但後來地方民眾有意見，農業部就開始退卻，至於現在到底要不要做，中央仍在評估中。

鍾東錦說，他認為最好是每個畜牧場都有處理設備，不會影響到他人，中央釋出前單位，如果沒辦法處理或評估不要做，府不會沒事找事情；但如果評估要做，依目前的科技跟設備，可以防制各式汙染，縣府也會尊重地方，一定會開說明會做足溝通。