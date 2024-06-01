全中運去年舉辦時，花蓮縣有多所學校協助興辦賽事場地，立委傅崐萁向教育部申請補助鳳林國小及嘉里國小運動場地修建補助，教育部1日核准補助，將育部體育署表示，連同花蓮還有金門、南投縣等多個縣市予以補助，已要求各縣市依規定辦理經費請撥等相關事宜。

教育部體育署表示，這項計劃有助於配合國際性或全國性體育賽會舉行，興（整）建運動設施計畫以及於各族群平等使用運動設施，藉此改善運動設施品質，進而提升地方運動人口。

立委傅崐萁指出，鳳林國小運動場修(整)建工程跑道(PU跑道)， 補助855萬元，補助比率90％；第一期113年補助256萬餘元，第二期114年補助598餘元；嘉里國小修(整)建與新建運動場地工程(PU跑道)，補助568萬元。補助比率百分之80％。第一期113年補助170萬餘元，第二期114年補助397萬餘元。

傅崐萁說，藉由這次爭取運動場地整修，期盼提供學生一個良好運動空間，未來也能讓參賽選手有一公平、安全、舒適的競賽場域與優質的賽事體驗。