兆豐龍頭等權重（00921）公告配息0.58元。00921除息交易日為6月19日，最後買進日為6月18日，預計收益分配發放日為7月17日，對於青睞臺股產業輪漲脈動、偏好穩健息收機會的投資人可以掌握6月份的除息機會。

大華優利高填息30（00918）亦公告最新配息評價結果，預估每單位配發0.8元。除息交易日為6月19日，最後買進日為6月18日，預計收益分配發放日為7月15日。

兆豐龍頭等權重（00921）追蹤指數為「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，根據數據統計，過去逾五年平均殖利率超過5%，遠勝過臺灣50報酬指數、臺股加權報酬指數各為逾4%，長期平均殖利率表現穩健突出。兆豐龍頭等權重標榜臺股全部龍頭產業篩選33檔成分股，適合青睞全產業配置，結合有電子、金融及傳產題材，可以同時參與各產業龍頭的成長爆發力，加上定期調整各成份股權重達到相同比重，類似股神巴菲特的價值投資理念，相對適合偏好風險分散又期待資產成長的投資族群，適合作為投資組合中的「標配」。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，本次配息金額創下新高只是近期淨值上漲所造成，配息率與過去三季的差距不大。回顧5月高股息ETF表現，00918有11天創下掛牌以來的新高價，顯示成分股上漲動能十足。展望後市，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升將可能持續兩季，航運股還有表現空間；而AI中長期仍將科技發展主軸，因此投資人除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。他認為，透過分批布局投資高股息ETF，並長期持有，在大盤相對創高時是相對合適的策略，別因為擔心追高而錯過布局良機。