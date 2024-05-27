今（27）日下午16時許，國道五號26.2公里處雪隧北上方向發生一起追撞事故，現場為2車追撞一輛白車翻覆，事故造成1人受傷。（翻攝畫面）

今（27）日下午16時許，國道五號26.2公里處雪隧北上方向發生一起追撞事故，現場為2車追撞一輛白車翻覆，事故造成1人受傷。（翻攝畫面）

今（27）日下午16時許，國道五號26.2公里處雪隧北上方向發生一起追撞事故，現場為2車追撞一輛白車翻覆，事故造成1人受傷。（翻攝畫面）

今（27）日下午16時許，國道五號26.2公里處雪隧北上方向發生一起追撞事故，現場為2車追撞一輛白車翻覆，事故造成1人受傷，警消獲報到場，已緊急處置排除，由於正逢下班時間，後方回堵長達16公里，提醒駕駛注意。

警方表示，27日16時20分許，在國道5號北向26.2公里，發生1起2車追撞事故佔用內側車道，白色自小客車行駛在外側車道，因精神不濟，偏離車道，撞擊內側車道灰色自小客車後車尾而肇事，導致翻車，駕駛輕微外傷，另一部灰色自小客車車上共4人，均無受傷，雙方駕駛酒測值均為0。

第一時間雪山隧道自衛消防封閉內側車道，國道警接獲通知立刻派遺巡邏車、拖吊車並通報救護車前往。事故車輛在16時58分上架排除，17時02分現場路面清掃完畢，開放全線通行。

國道警呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，以免遇到狀況應變不及。