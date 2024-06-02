陳男飛墜約一層樓高的稻田。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

陳男飛墜稻田，乖乖落網。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

屏東警分局公館派出所員警今天傍晚在屏東市大春路段攔查一部逾檢註銷自小客車，43歲陳姓駕駛不但未停，反而加速逃逸，警網立即啟動攔截圍捕，逃逸汽車一路還擦撞其他車輛，最後在萬丹鄉萬大橋附近自撞，飛墜路旁稻田內，乖乖落網。

警方表示，公館派出所員警2日下午4時40分，在屏東市大春路段發現一部白色自小客車懸掛的是註銷車牌，警方立即上前攔查，陳男不但未停，反而加速逃逸，屏東分局立即啟動攔截圍捕，該車一路逃逸到萬丹鄉，過程擦撞到一部行駛中的自小客車致自小客車車損，幸遭其遭擦撞自小客車人員平安。

目擊者表示，白色車沿路狂按喇叭、警車鳴笛緊跟在後，三度疾駛在村內巷道，嚇壞村民，捏一把冷汗；也有目擊者指出，他在社皮路口停紅燈，也被白色車輛擦撞到左邊後照鏡。

另一位目擊者則表示，他下午要去遛狗的時候有遇到，在廣安福德祠的十字路口，汽車往廣安方向闖紅燈，警車鳴笛追捕，追了很久一段時間，連續三次在廣安路追逐，最後一次白色車擦撞到停在路旁的車輛，加速駛離。

陳男逃逸至萬大橋附近自撞後翻車墜落路旁稻田，幸好傷勢輕微僅擦挫傷，沒有生命危險，警方對陳男沿路違規駕駛行為，無照駕駛、攔檢不停等，將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

警方呼籲，行車要遵守交通規則，莫影響其他用路人權益。