3日晚間10點一輛銀色廂型車在三民區闖紅燈遭警攔查，駕駛下車假意配合，卻趁隙拔腿狂奔，與警方追逐約7分鐘逃逸近400公尺仍遭逮，原來是失聯逃逸越南籍陳姓男移工，全案訊後依法移送高雄專勤隊查處接續偵辦。
警方3日晚間巡邏行經森民區熱河二街與安東街口時，見到陳男所駕駛的銀色廂型車違規闖紅燈，警方上前攔查，陳男雖配合警方攔查，但神情焦躁略顯不安，讓警方已提高警覺，果真在攔查途中突然拔腿狂奔，警方立即騎乘警用機車上前追趕。
陳男試圖利用暗巷擺脫警方追捕，但警方憑藉對轄區熟悉度，以優勢警力快速包抄，陳男在狂奔7分鐘、約400公尺後遭警方成功追上，喝令陳男「趴下」壓制逮捕，確認其失聯移工身分後，依法移送高雄專勤隊查處接續偵辦。
據了解，陳男移工當日與朋友借用廂型車，欲載女性友人前往用餐，卻因闖紅燈遭警方查獲，陳男因逃逸逾期居留8個月，擔心遭遣返才拒絕警方盤查逃逸，警方提醒雇用外籍逃逸移工工作，會觸犯就業服務法等法令，如聘僱非法外籍移工，可處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者將處10萬元至50萬元罰鍰，又可能觸犯刑責，呼籲業者不要因小失大。
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