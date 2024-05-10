高雄鳳梨連續2年登上日本學生營養午餐水果，東京八王子市共38所國中，5月9日至5月10日約14,500名師生一同品嚐來自台灣友好城市高雄的當季鳳梨，還在營養午餐菜單加上魯肉飯及蛋花湯，同學們直呼「歐依系」，並用台語說「多謝、多謝」，讓台日好交情更加深厚。

高雄鳳梨連續2年登上日本學生營養午餐水果。（圖／高雄市農業局）

在112年高雄農業局首次成功媒合八王子台灣友好交流協會採購鳳梨捐贈東京八王子市38所國中，強化了高雄與八王子市的姊妹市情誼。今年東京八王子市教育委員會為了加深學生對台灣高雄的印象，特別製作了食農教育教材，除了詳細介紹高雄的港都魅力之外，在營養午餐菜單加上台灣國民小吃「魯肉飯」及「蛋花湯」等品項，鳳梨甜點畫龍點睛，組成台灣三大元素營養午餐，八王子市立第四中學校的同學們直呼「歐依系」且好想到高雄一遊，更用台語表示「多謝、多謝」，期待八王子市與高雄市未來有更多深度的交流。

為了加深學生對台灣高雄的印象，除鳳梨外，還在營養午餐菜單加上台灣國民小吃「魯肉飯」及「蛋花湯」等品項。（圖／高雄市農業局）

八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一以捐贈者身分於5月7日與東京八王子市長初宿和夫會面，會議中黑須理事長提到高雄與東京八王子市長期交流，藉由學生親自品嚐高雄鳳梨，更盼台日國際交流不間斷，代代傳承。

八王子市長初宿和夫(左)、八王子台灣交流協會理事長黑須隆一(中)、八王子市教育委員會教育長安間英潮(右)與高雄鳳梨合影。（圖／高雄市農業局）

去年因為品嚐到高雄鳳梨而來到高雄交流的日本男同學，分享了交流感想，他覺得高雄市景結合傳統與現代元素令人印象深刻，高雄市立右昌國中接待的同學們也非常友好，台日學生一同共進營養午餐，讓八王子市學生對高雄留下深刻印象，成功讓國民外交由校園扎根。

「多謝」高雄鳳梨。（圖／高雄市農業局）

高雄市農業局局長張清榮表示，高雄鳳梨品質揚名國際，除了日本為重點市場，也同時外銷加拿大、新加坡等國家，高雄鳳梨香甜肉質細膩，嚴格的管理符合各個國家的檢疫條件，連續多年指定採購品質看得見。未來期盼可以持續透過高雄鳳梨實現國民外交，國際交流從農業及教育做起，在高雄市政府長年耕耘國際市場，將高雄農產品推向國際舞台，透過農產品讓全世界知道台灣、認識高雄，進而帶動周邊產業，共同進步。