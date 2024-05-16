有日本第一男公關封號的羅蘭（Roland）近年斜槓當YouTuber，展現他工作以外的各種面貌，目前頻道已超過144萬粉絲訂閱人氣相當高。在4月3日台灣花蓮發生強震，災情慘重，羅蘭今（16）日突然宣布要捐1000萬日圓（約新台幣197萬元），幫忙花蓮賑災；羅蘭也公開與台灣有深厚緣分，要向台灣報恩。

羅蘭的YouTube頻道今日上傳最新影片，標題上寫著「為了感謝一直支持我的台灣朋友們，我已捐款1000萬日圓」，羅蘭一改華麗穿搭，畫面中的他戴著墨鏡，身穿灰色大學T，正經地對著鏡頭真情發聲；他說他知道地震雖然過了1個多月，卻仍有許多人無法好好生活，尤其在餘震不斷的狀況下。

羅蘭捐了1000萬日圓幫花蓮賑災。（圖／摘自羅蘭YouTube）

除了看到受災民眾很不捨外，羅蘭也罕見透露與台灣的深厚緣分，雖然他是因為工作只有造訪台灣2次，但每次都被粉絲的熱情感動，還會給予鼓勵；另外羅蘭自曝在YouTube頻道訂閱人數，台灣觀眾是僅次於日本的第2多，他真的非常感謝台灣人對他的愛戴。

羅蘭宣布捐款1000萬日圓給花蓮賑災。（圖／摘自THE ROLAND SHOW【公式】 YouTube）

而最令他想報恩的原因是，身為日本人的他知道地震的可怕，也清楚地震後的災區要重建有多困難，過去日本發生災難，台灣都會立刻動員幫忙，或是有善款或捐物資到日本災區，「希望我的捐款能多少對台灣報恩」，讓災民早日能回到正常生活。影片底下也出現許多台灣網友留言感謝他，還說以後去日本一定去他的餐廳支持。