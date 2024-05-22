行政院長卓榮泰、縣長徐榛蔚了解大樓拆除戶陳情訴求。（王志偉攝）

甫上任的行政院長卓榮泰今天就到花蓮關心強震後花蓮災情復建，先後前往台9線下清水橋、東華大學與拆除中的吉安台雄大樓（麥當勞）；台雄大樓旁約有20多名受災戶陳情，他們是震災中被貼紅單馥邑京華的住戶，訴求危樓6棟大樓能全部拆除，希望中央能補助拆除費用。卓榮泰回應，回去會進一步討論，一定要有程序、鑑定才能進行。

吉安鄉台雄大樓一樓店面為麥當勞，因地震傾斜，現已開拆，預估3周後拆完，卓榮泰看到大樓被拆除場景，心裡很難過，他說政府會想辦法協助恢復城市風貌、民眾生活。

卓榮泰也說，考量政府財政跟過往案例，花蓮災後復原重建補助經費，比原來285億元還多，已經接近300億元。當然會優先幫助花蓮重建，不過政府的財政負擔能力要平均，後續協助一定盡心盡力。

他也感謝縣府團隊，認為非常有效率，4月3日7時58分發生，8時30分就集合，大家互相配合才有效率，該是中央負責，及跟地方協調溝通、合作，這是最重要的工作，並要求團隊災後修建、整建或補助一定要如期如質完成。

在現場附近集結約另一棟危樓「馥邑京華大樓」30多位居民陳情，住戶代表黃孟隆說，雖然政府會把最嚴重的A棟拆掉，但6棟大樓基礎結構、地下室與機電設備相通，剩下5棟難以重建；而全拆除約要8千萬元費用，住戶已背房貸，不可能湊出拆除費用，希望政府協助。

卓榮泰回應，今天工程會、國土署官員有到場，請他們做符合大家需要的規畫，回去會進一步討論，一定要有個程序、鑑定才可以拆，至於重建費用會請銀行協助。