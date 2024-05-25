行政院長卓榮泰25日上午至桃園市龜山區視察台電公司桃園區處穩定供電作業，強調「電路是個國安政策問題」，表示安全穩定的供電是政府對人民的承諾，絕大部分的停電事件都是因外界因素及人為疏忽而導致跳電，政府的任務便是將這些因素發生的機率降到最低。

近期台電停電事故頻繁發生，桃園市在4月份就發生了35次停電，卓榮泰25日親臨台電公司桃園區處視察，他表示，能夠感同身受台電同仁的辛苦，因台電人員無論風吹日曬都努力將維護工程做好，因台灣在世界產業供應鏈中扮演重要角色，安全穩定的供電是政府對人民的承諾，也是對世界的承諾，請台電同仁必須協助政府「達成承諾」。

卓榮泰說，上任後的第一個周末便前來視察，因同仁沒有休息，反而更辛勤地在修復饋線問題，而絕大多數的跳電事件都是因為外界因素及人為疏忽，政府的任務就是將這些因素降低，達到事前防範、事後補救，讓人民家裡隨時有電可使用。

卓榮泰也說，希望台電能夠讓供電品質穩定，雖沒有人可保證是否有外力介入導致跳電的可能，但台電需要拿出誠意，在時間內修復完成，避免民眾對政府及台電產生更多誤會，除了隨即解決問題外，事後也要確認韌性電網的安全及區域性的檢查，避免再次發生相同事件。

卓榮泰提到，線路不足、變電所不夠，都是中央及地方政府可以改進的部分，需加強與地方政府的聯繫，也會適時要求地方政府配合，桃園市十年內增加了20萬人口，政府沒有做好公共服務，過去有所疏失，未來會盡力改善。

「電路是個國安政策問題」，卓榮泰直言，台灣的發展快到電力無法因應，這是國家的幸運，而政府也須概括承受，政府對人民的承諾建立在每一根電纜、電桿及變電所上，未來這條路要走得順暢、供電品質要安全穩定，才能提高台灣的地位也增加國家的安全。