台南鳳梨在日本人氣夯，台南市長黃偉哲日前出席日本東京食品展展售台南鳳梨，收到的鳳梨鮮果接單超過500公噸。農糧署昨日（5／15）召開記者會，宣布台南鳳梨將成為日本茨城9所3校園的營養午餐水果食材。台南市長黃偉哲也預告，台南預計於今年11月與茨城水戶市結盟，進一步凝聚兩地友誼。

日本水戶市長高橋靖錄影向台南致意。（圖／台南農業局）

農業部農糧署昨日（5／15）召開記者會，並表示，台南鳳梨將外銷日本供校園營養午餐使用，在會中也播放茨城縣市長高橋靖致意影片，展現兩市友誼。農糧署說明，今年台南金鑽鳳梨受到茨城縣水戶市、笠間市、守谷市及大子町等 4 市町等 89 間學校青睞，採購供校園營養午餐水果食材，促成臺南市與茨城縣更進一步的交流。

台南市長黃偉哲表示，感謝農糧署促成茨城縣採購台南鳳梨作為日本校園營養午餐的水果食材。這項合作不僅加深了雙方在飲食文化上的交流，也為台南的農產品拓展了新視野。黃偉哲透露，預計在今年11月，台南市將與茨城縣水戶市進行締盟儀式，進一步凝聚兩地間的友誼和合作。

台南市農業局長李建裕表示，台南鳳梨的品質一向穩定，其纖維細緻、甜度高的特性深受日本消費者的喜愛。近年來，日本是台南市鳳梨最主要的出口國。為了提高台南鳳梨在日本市場的知名度和識別度，採取了在每一顆鳳梨上標示「台南市產」的措施，這不僅有助於消費者對產地的記憶，也提升了他們的購買意願，進一步鞏固了台南鳳梨的口碑。