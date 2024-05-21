高雄岡山國小老師林晉如近日分享，營養午餐的新菜色「起司馬鈴薯蒸蛋」外表雖然普通，但卻非常受歡迎，學生們直接清空餐桶，讓其他學校的廚房媽媽都忍不住來問食譜，而她詢問學校的廚工，公開了這道吸引220萬人關注的營養午餐食譜。首先將馬鈴薯切絲煮軟，用鹽和糖調味，加入打散的蛋液煮熟，撒上乳酪絲就完成了。

林晉如在臉書上分享，營養午餐出現的新菜色乍看很像蒸蛋，但裡面有不知是飯粒還是馬鈴薯的顆粒，突兀的外觀讓不少學生害怕，但一吃才知道是「起司馬鈴薯蒸蛋」，好吃到她自己也想再吃一碗，但學生們早已將餐桶吃得盤底朝天，還問「老師，隔壁班還有剩，我們可不可去吃？」

林晉如表示，經過隔壁班老師同意後，班上的男同學拿著碗到隔壁班清空餐桶。這篇貼文吸引了上萬人朝聖，她也因此收到不少廚房媽媽的私訊詢問食譜。經過詢問岡山國小的專業廚媽，她公布了這道超受學生歡迎的營養午餐食譜。

林晉如指出，首先將馬鈴薯切絲煮軟，再用鹽和糖調味。接著加入打散的蛋液煮到全熟。分裝到各班餐桶後，趁熱加入熟乳酪絲，最後蓋上蓋子，用食物的熱氣讓乳酪融化。

林晉如也說，這兩篇關於「起司馬鈴薯蒸蛋」的貼文點閱率非常驚人。她很感謝岡山國小廚工楊媽的好點子，可以說是「造福人類」的食譜。不僅學校營養午餐可以做，不少主婦也嘗試在家裡做，撒上起司送進烤箱，變成焗烤馬鈴薯蛋，也超好吃。