潮南國小一路迎風往南，挑戰潮州至恆春半島鵝鑾鼻，再至恆春北門116公里的路程。（潮南國小提供／羅琦文屏東報導）

屏東縣潮南國小畢業班13位學生經一年訓練，23日、24日進行兩天一夜單車逆風行，挑戰從學校所在潮州至恆春半島鵝鑾鼻，再至恆春北門116公里的路程。孩子們體驗家鄉屏東，從人文到地理，從客庄到部落，從群山到沿海，一路迎風往南至台灣最南點，完成一趟最美的家鄉走讀。

潮南國小校長蔡順清說，潮南國小的校訂課程就是以Green為核心發展，實踐在生活中，而單車具備低碳、低耗能，集環保和健身在身的好工具，因此，孩子的單車逆風行是一場兼具環保、體驗和心理抗衡的挑戰活動。

蔡順清說，一年前學校就為這13位畢業班孩子安排了自行車組裝、騎乘安全、交通注意事項、單車故障排除等一系列課程。出發前一周，師長們模擬了各種酷熱天氣可能發生的狀態，不料行前3天，氣象預報發出驚人梅雨鋒面訊息，於是大家重新調整裝備，準備迎戰不穩定的天氣。

23日早上7時10分集合整裝，7點半準時由校長領騎出發，陪同13位畢業班孩子一起挑戰全程，路況有大大小小的坑洞、上上下下的坡道，途中經過枋山 ，眼前一片遼闊，漸層堆疊的屏東藍，讓孩子的動力加足。但是，騎程不是一帆風順，南台灣的烈陽讓有些孩子體力不足，也有孩子身體不適而想放棄，但經過休息後，同學師長互相打氣，仍繼續挑戰自我。

蔡順清說，在後段騎程中，一個接一個的上坡，酷熱的天氣加上痠痛不堪的肌肉，汗水浸濕每個人的衣襟，孩子的臉上出現深揪的眉頭，看的出體力瀕臨極限，但沒有人想放棄。

擔任後勤補給車隊長的家長會長陳信宏說，孩子兩日遠征百里真的很不容易，他對孩子的表現感到很驕傲，孩子經過這場艱辛的挑戰，學會堅持、忍耐，對孩子的心裡有很大的幫助，也為自己的小學生涯留下最精彩的回憶。