屏東縣崁頂鄉近30年來沒有大型傳統市場，鄉民採買都要到鄰近的東港、潮州鎮，鄉長廖國富為便民積極招商進駐，經1年多的努力後，終於成功讓全聯願意以「租地自建」的方式打造崁頂首間生鮮超市，雙方23日正式簽約，預計明年底開幕。

廖國富指出，崁頂鄉長年來都沒有「菜市場」，有的只是在廟埕前零星的菜攤，鄉親買菜多是跑到東港或潮州，他認為市場是民生經濟、也是一個鄉的民生基礎，所以崁頂鄉應該要有自己的市場，為此，他盤點鄉內合適地點並積極與多家廠商洽談招商事宜。

廖國富不諱言，可能有人會疑惑，為何不是打造傳統市場而是招商進駐？其實他評估過，設置傳統市場絕對拚不過鄰近鄉鎮的，東港與潮州都是人口數多，菜商可以大量叫貨壓低成本，反之崁頂沒有那麼多量能，可想而知傳統市場的效益有限，所以才決定招商蓋生鮮超市。

回憶招商過程，廖國富苦笑，過程中有許多投資方因擔憂崁頂鄉的市場條件無法有效獲利而卻步，所以招商期長達1年多，所幸最後全聯願意以「租地自建」方式進駐，以在地永續經營的企業理念服務崁頂鄉親，也免去鄉公所龐大經費負擔。

廖國富說，公所將出租頂義段市場用地（崁頂國小對面）給全聯蓋生鮮超市，該地面積478坪，依法定建蔽率60％來算，超市的樓地板面積1樓約220坪，2樓約100坪，今年6月廠商進場後將逐步規畫動工，預計最快明年底正式開幕，鄉親未來採買可免去到外鄉鎮的舟車勞頓之苦。

他強調，頂義段市場用地已荒廢10餘年，全聯進駐後，既可活化公有資產，也可增加崁頂鄉在地就業機會，促進地方經濟發展，讓地方繁榮、機能再造，未來希望能以同心圓擴散發展成商圈。

全聯表示，身為台灣本土企業，肩負「全民超市」使命，深入全台各鄉鎮市，提供居民生活必需品，此次進駐崁頂鄉，延續繁榮地方、造福鄉里及平抑物價的理念，將以最物美價廉的商品，服務地方鄉親。