Kia總代理台灣森那美起亞持續在台深耕經營，一方面致力於零時差導入全新世代新能源車款，同時也積極布局全台經銷及服務網路。繼4月下旬，全新桃園3S展示中心正式開幕之後，日前再攜手南台灣最重要的經銷夥伴榮信汽車，於屏東開幕Kia全新升級CI 2.0的3S展示中心。

台灣森那美起亞表示，全新屏東3S展示中心，不僅將提供Kia南台灣車主乘用車、商用車等全車系經銷服務，更代表Kia環台服務網路完整布建的指標意義，預計截至2024年底將會有15間全新Kia CI 2.0的展示中心開幕啟用，全面提升全台展示中心服務量能。

3S展示中心遵循「Kia Store」空間概念打造，不僅有暖光木質飾板的客休沙發區、因應電動車維修保養而設置的電動車專用工位，更將陸續於全台展示中心導入星巴克咖啡服務，提供全台喜愛Kia的朋友們，嶄新的服務與賞車體驗。

Kia總代理台灣森那美起亞攜手南台灣經銷夥伴榮信汽車，於屏東舉行Kia全新升級CI 2.0的3S展示中心開幕剪綵儀式。（台灣森那美起亞提供）

遵循「Kia Store」的空間概念，客戶區利用井字型燈光設計，搭配大量木質建材交錯，打造貼近自然、無壓力感受。（台灣森那美起亞提供）

Kia總代理台灣森那美起亞導入深受消費者喜愛的星巴克咖啡，提供顧客更優質尊榮的服務體驗。（台灣森那美起亞提供）

榮信汽車深耕高雄及屏東地區長達20年，擁有多年的銷售以及維修服務專業，旗下位於高雄鳳山的展示中心更是Kia最早轉換新CI 2.0成立的據點之一。全新開幕的屏東3S展示中心，不僅將提供南台灣消費者更便利與直接的服務需求，包括乘用車、商用車等全車系經銷服務，更代表Kia總代理台灣森那美起亞深耕台灣市場的堅定決心，讓所有車主與消費者都能感受與體驗到全面提升的服務量能。

以「Kia Store」空間概念所打造的3S展示中心，並因應電動車維修保養而設置的電動車專用工位。（台灣森那美起亞提供）

全新屏東3S展示中心提供Kia南台灣車主乘用車、商用車等全車系經銷服務，更代表Kia環台服務網路完整布建的指標意義。（台灣森那美起亞提供）

台灣森那美起亞為了持續實踐品牌發展策略中「Experience體驗革新」的核心理念，一方面將現有據點升級，包括在今年3月已正式開幕的台東、4月盛大開幕的桃園，與日前全新開幕的屏東展示中心外，高雄民族、雲林、沙鹿等也將陸續於今年升級。另外，也將拓展東台南、南投、南台中等全新據點。

Kia全新升級的3S展示中心，將以全新CI 2.0品牌識別亮相，並遵循「Kia Store」的空間概念，外觀利用簡約黑灰白色元素搭配，室內則分為兩個區塊，展示區呈現未來感與寧靜感，讓顧客能關注在產品上；客戶區利用井字型燈光設計，搭配大量木質建材交錯，打造貼近自然、無壓力感受，讓車主能更舒適愉悅的享受服務體驗。