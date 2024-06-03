桃園市消防局中壢消防分隊雲梯車，今天（3日）上午前往平鎮區延平路一處加油站要加油，疑似因為閃避一旁停放的車輛，駕駛未注意到角度問題擦撞加油島上方屋頂釀禍，所幸無人受傷。消防局第二大隊長戴明杉表示，後續將與加油站方討論後續修復事宜。

戴明杉指出，各消防隊車輛每天早上固定巡檢油量，中壢消防分隊雲梯車，今天上午因為油量不足，同仁開車前往加油，疑似當時加油站旁停有一輛車，同仁為閃避車輛，未注意角度而使雲梯撞擊加油島屋頂，站方則表示擦撞並未影響加油站正常營運，只希望協助相關的修復事宜。

桃園市消防局中壢消防隊雲梯車加油擦撞分隔島屋頂，吊籃毀損維修恐破百萬元。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

一輛消防雲梯車要價上千萬元，而這次意外造成雲梯車的吊籃毀損，維修恐怕也要破百萬元。消防局則說，因為車輛都有相關保險，目前尚待原廠估價毀損維修費用，而消防局均有編列預算支應相關維護，後續有待警方釐清相關責任再研議。

平鎮警方則說，今天上午8時53分許，延平路二段152號加油站交通事故案，經查鄭姓消防員駕駛雲梯車行經該處，疑未注意車輛高度，不慎擦撞加油站加油島頂端，所幸無人受傷，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。