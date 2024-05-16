復華日本龍頭ETF (00949)經理人劉昌祚指出，00949追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是從東證掛牌2,100多檔股票中，以市值、流動性、FactSet的RBICS產業分類資料庫及計算權重層層篩選，同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25％、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50％」2項全球競爭力指標，以彰顯入選的成分股在市場上具有絕對的品牌及產業競爭優勢。

劉昌祚表示，成分股涵蓋巴菲特近年積極加碼的五大商社、重返榮耀的半導體、具全球競爭優勢的製造業龍頭及內需消費等，目前日股最具投資吸引力的投資主題。根據彭博資訊統計(截至2024／2／29)，NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業報酬指數近5年累積報酬達151％，表現優於日經225、東證報酬指數的102％、88％，年化報酬率約20％，也優於後兩者的近15％、13％，報酬風險比1.1亦高於後兩者的0.8。

根據ICE資料顯示，目前「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」前十大成分股包括全球第一大車企豐田汽車、電子及影音娛樂巨擘索尼、全球第三大半導體設備廠東京威力科創、日本第一大商社三菱商事、日本第一大綜合電機製造商日立、全球遊戲業三大巨頭之一任天堂、日本第一大人力資源公司瑞可利、日本第二大商社三井、亞洲第一大服裝公司迅銷(Uniqlo母公司)、日本第一大製藥公司武田製藥，今年來股價表現多優於日股大盤。

日股此波多頭自去(2023)年第2季起漲，今年以來多頭漲勢延續。復華投信新金融商品部副總廖崇文表示，以東證為例，目前本益比約16.5倍遠低於1989年泡沫時期60-70倍，股價淨值比也明顯低於歐、美、台股，由於日股長期被低估，預期隨經濟脫胎換骨、政策利多發力，將引入新動能活水，使日股仍有高點及亮點投資機會可期。

廖崇文進一步指出，弱勢日圓挹注出口競爭力，提升龍頭企業獲利，薪資成長年增率、消費者物價指數創下2000年以來新高，加以觀光客爆買，帶動旅遊及內需消費有感復甦。政策面東證60年大改革，2026年股價淨值比(P／B)持續低於1公司，將面臨退市風險，將促進日企轉骨，並提高企業增發股利與回購股票意願，帶動股價表現。

此外，日本亦是中美科技戰下的地緣政治受益者，帶動日本半導體復興，並投入設備及股市投資；加以日本個人儲蓄帳戶(NISA)新制上路大幅提升免稅額度及免稅期間，推估日本國人目前持有現金餘額逾1,000兆日圓，若10％投入股市，將增添百兆資金活水。