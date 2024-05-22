小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。桃園各生活圈區新成屋單價全數站上2字頭，1字頭幾乎成絕響，只剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，平均單價19.6萬元，堪稱是桃園最後絕版的親民1字頭買新房區段。

【1】最後絕版 桃園新成屋房價1字頭剩一區

專家表示，龍潭地理位置優越，大坪市地重劃區距離市區僅10分鐘車程，且鄰近石門水庫，周邊遍地綠蔭、空氣新鮮、風景秀麗，該區域的土地成本取得較低，使建商推案價碼相對平實，該重劃區交易最熱絡的新成屋大樓社區，多為一房一廳的大套房以及兩房一廳的渡假房型，總價帶落在300萬到700萬元間，買家置產目的以度假宅、退休宅居多。

【2】輝達財報23日凌晨揭曉 法人推演三劇本 布局AI概念股

輝達（NVIDIA）財報與展望將在23日凌晨揭曉，法人表示可關注四大重點：財報數字與市場預期的落差、GB200進度、是否宣布股價分割、財報公布後股價反應，推演「優於預期」、「符合預期」、「低於預期」等三情境的AI概念股布局策略。

【3】微軟AI PC首發 H2大軍壓境 台廠供應鏈可望受惠

微軟宣稱今年是AI PC年後過了四個月終於發動第一波攻勢，稍早發表自家品牌Surface兩款AI PC，皆採用安謀架構的高通晶片，接下來還將推出採用超微及英特爾晶片的AI PC，宣告AI PC時代正式來臨。

【4】降息近了？Fed官員再潑冷水

美國4月通膨數據雖放緩，美國聯準會（Fed）官員對回歸2％目標仍無把握，在寬鬆政策上態度謹慎相繼唱鷹。副主席傑佛遜稱斷言通膨持續降溫為時過早；克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特的降息預測動搖，指今年降3次可能太多。

【5】美有望核准以太幣現貨ETF 加密貨幣狂飆

由於外傳美國證券交易委員會（SEC）考慮核准美國現貨以太幣ETF，點燃投資人的熱情，加密貨幣價格21日狂飆，比特幣衝破7萬美元，即將挑戰歷史新高，以太幣隔夜一度暴漲2成。