高雄旗津每逢滿月常因大潮海水倒灌，大太陽沒下雨也會積淹水，地方飽受困擾。8連霸高市議員李喬如今（16）日質詢時指出，第1期第1標治水工程3200萬元，有辦法徹底解決水患嗎？她不滿水利局長蔡長展回答模稜兩可，怒嗆「再淹水就抓你去吸（水）」，並說自己會繼續參選，為民解決問題。

高雄旗津每逢滿月常因大潮海水倒灌，大太陽沒下雨也會積淹水，地方飽受困擾。8連霸高市議員李喬如今（16）日質詢時指出，第1期第1標治水工程3200萬元，有辦法徹底解決水患嗎？（柯宗緯攝）

對此，陳其邁受訪時回應，旗津50年多來在大潮時，因為地形原因常有發生積淹水狀況，現在則是因極端氣候因素，海平面上升。

針對旗津淹水改善計畫，陳其邁指出，第1期分為2標，第1標在大關路附近有3200萬元，解決局部地區積淹水問題，第2標在慶富造船廠附近大概2500萬元左右，總共會投入5700萬元預算希望解決旗津每到大潮積淹水現象。

高雄市長陳其邁表示，總共會投入5700萬元預算希望解決旗津每到大潮積淹水現象。（柯宗緯攝）

陳其邁說，高雄做為一個韌性的城市，要因應各種不同條件，把災害減低到最低，但比較擔心的是，假如是遇到大潮加上大雨或颱風，這樣會需要投注更多預算來進行後續改善工程，「我們也做了不同情境模擬，希望把災損減到最低」。

李喬如今質詢時指出，旗津區旗后市場廟前路、大關路淹水，主因是受到地心引力影響，漲潮淹水，尤其發生在每年5月到9月，若又碰到颱風來臨，海水也會溢到路上，去年月亮最靠近地球，淹水更嚴重，就連出大太陽也淹水。

李喬如指出，市府提出大潮積水改善計畫第1期，總經費3200萬元，直問水利局長蔡長展「能保證就不再淹水嗎？」對抗大自然反撲，要人為對抗，但市民不解，為何一直淹水？

蔡長展答詢時表示，「應該是會改善」，李喬如不滿回答直嗆，要告訴大家，如何解決到什麼程度，「你剛回應我，說會改善，但模稜兩可，人民不能接受」。

蔡長展接續回應，會改善到大潮的時候不會淹水。李喬如則怒嗆，「如果再淹水，就抓你來吸（水）」，她是完美主義者，如果治水沒達到100％，自己還要繼續選，為民服務解決問題。