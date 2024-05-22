台中捷運21日發生隨機砍人事件，一名疑患思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，消息傳出震驚社會，令大眾想起當年鄭捷北捷行兇案。該洪嫌也被起底政治立場鮮明，臉書曾發文挺台獨、罷韓等，引發討論。關於洪嫌是否仿效鄭捷犯案，尚待釐清。但據透露，洪嫌是因台北捷運人太多，且已發生過鄭捷案，而高雄是民進黨執政的城市，所以沒選北捷及高捷；台中捷運車廂短，搭乘人數較少，所以才選擇台中捷運犯案。

隨機砍人案發生在21日上午約11點20分的台中捷運，車廂內當場有3名乘客受傷，其中2人傷勢嚴重，都需進行清創縫合。洪男則是右手大拇指受有撕裂傷、傷及韌帶，警詢後被送往醫院縫合。該洪嫌隨後也被起底，曾在臉書發表許多政治立場鮮明的言論，其中包括台獨、罷韓等概念。

據了解，洪嫌一個星期前就在高雄市路竹區學校附近的五金賣場買了1把菜刀、2把水果刀，19日到台南搭高鐵上到台中，在七期某間汽車旅館住了2晚。21日上午9時退房後，洪嫌搭計程車到台中捷運水安宮站，先把部分行李放在車站置物櫃，然後攜帶帶裝有3把刀的包包登上車站三樓。

2014年5月21日，鄭捷在台北捷運板南線列車上隨機砍人，造成4死24傷，昨天剛好滿10週年。洪嫌選在這天犯案，加上事先買刀、在台中住2晚等預謀，外界認為他在捷運隨機砍人是因為仿效鄭捷。此外，洪嫌為屏東人，在高雄市就讀護專，為何會選擇到台中捷運犯案、而非高雄捷運？

據透露，洪嫌是因台北捷運人太多，加上已有發生過鄭捷案，所以沒選北捷；而高雄是民進黨執政的城市，所以沒選高捷；台中捷運車廂短，搭乘人數較少，所以才選擇台中捷運犯案。還有行兇日期與鄭捷案十週年同天，也不是巧合。此外，外傳洪嫌支持廢除死刑，仿效鄭捷殺人是為了凸顯若自己被判死刑，引起社會對廢死議題的關注，但此說法而未獲得證實。洪嫌的具體詳細犯案動機，仍有待檢警後續的調查釐清。

據悉，洪嫌有精神疾病相關病史，被高雄市衛生局列管，平日有服用鎮靜藥物。21日犯案前，洪嫌先到三樓廁所一口氣吞了過量藥物，然後才進入車廂內行兇。洪嫌遭其他乘客合力制伏時，還曾對著前來的警消及站務人員大聲咆哮，情緒失控大喊「你為什麼要這樣！」被送上擔架時也曾高喊「我不想死！」洪嫌被送到醫院洗胃。