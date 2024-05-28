立法院今繼續審國會改革法案，立法院外抗議民眾再次聚集，「528全台青鳥行動」在全台15個縣市同步發起，不過，國民黨立委陳玉珍指出，他昨日在節目上聽到民進黨政策會執行長王義川一一分析參與青鳥行動的民眾年齡層，甚至稱與凱道選前之夜是不同批人，但大家好奇他怎麼知道，王義川竟當場說是用「基地台訊號比對」。對此，國民黨團表示，民進黨根本就是用手機監控人民，而且民進黨還大言不慚，這比查水表還恐怖。

王義川爆手機定位分析抗議群眾 藍委怒轟：國家機器監控人民？ @ChinaTimes

國民黨立委王鴻薇指出，王義川說得話讓大家心生恐懼，明確顯示民進黨利用國家機器，蒐集基地台資料來做管控分析，民進黨有這麼大嗎？可以動用國家機器用基地台監控人民，我們要求民進黨主席賴清德，如果你的黨工可以這樣大喇喇、毫不掩飾對外說明，可以放任民進黨用這樣方式監控人民，直接侵入個資，我們還有任何隱私嗎？人民真的有民主自由嗎？

王鴻薇痛批，民進黨打著反黑箱，但是他們做的就是黑箱，到底黑箱裡面藏有多少不可告人的祕密？要求民進黨賴清德主席說清楚講明白，不能再倒退回去專政，王義川的說法真的讓所有老百姓心生畏懼、毛骨悚然。

國民黨立委李彥秀指出，王義川說了民進黨不能說的祕密，嘴巴說要民主，但是卻看到連續兩場動員，青鳥代號變成監控人民的代號，透過集會活動知道年輕人來自哪裡跟過去不同，就是監控人民，透過國安會系統拿到手機資訊，王義川不是國安單位也不是立法委員，只是民進黨政策會的執行長，現在是黨國合一時代，拿著人民手機訊號在監控人民，是不是麥卡錫主義的復辟？

李彥秀說，很清楚就是掌握國家機器隨時隨地監控人民，這是民進黨要的民主嗎？勢必要有清楚答覆和交代，手機資訊誰給的？國安單位嗎？