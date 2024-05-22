高雄1名楊姓女子去年賣房，依規定要繳271萬的房地合一稅，但楊女遲遲未繳，直到收到行政執行署的扣押財產命令，才趕緊連聯繫書記官，希望不要動到她銀行帳戶存款，並在幾天後到高雄分署，拿出信用卡刷卡，霸氣全額繳清稅款，才保住自己的信用。

法務部行政執行署高雄分署指出，楊姓女子於2023年7月將名下一棟位於鹽埕區的房屋，5層樓總額以3500萬的價格賣出，同年10月申報房屋土地交易所得稅，但她一直遲遲無法提出原始取得成本契約書，經國稅局輔導後，楊女以內政部實價登陸資料申報，國稅局計算後，認為她持有房屋土地期間超過5年未超過10年，房地合一稅稅率須以20％計算，查核應核課稅捐271萬餘元。

但楊女收到稅單後卻遲遲未繳，案件被移送到高雄分署後，立即核發扣押存款與股票命令，楊女收到執行命令後，驚覺事態嚴重，遭強制執行，立刻聯繫書記官希望不要收取銀行帳戶存款，以免影響其個人信用，並在幾天後直接到分署，拿出信用卡全額繳清稅款，執行官才撤銷銀行與股票帳戶扣押，讓楊女得以保全自己的信用。