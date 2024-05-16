住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰16日表示，高雄市今年第一季各行政區移轉棟數，苓雅區1,367棟、楠梓區1,204棟以及三民區1,132棟，分居前三名，鼓山、鳳山則相繼居次。

而此波交易熱潮，除了集中苓雅、三民等傳統房市熱區外，在楠梓、鳳山等蛋白區，也頗具熱度，主要與新案交屋潮、「新青安」帶動首購潮兩大因素有關。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，高雄第一季移轉棟數大增，創下自2022年第一季以來最高的單季移轉紀錄，主要有兩大因素，一是近年來受台積電與科技產業等議題帶動，中南部不少區域都吸引建商大幅推案，高雄尤其受惠，而今年初就是這波新案的交屋潮，因此挹注不少買賣移轉量。

第二是「新青安」帶動，該方案所提供貸款金額上限為1,000萬元，此金額恰巧能涵蓋高雄蛋白區2~3房含車位的新成屋、屋齡10年內中古屋等產品，大大刺激首購買氣，進而讓高雄首季出現爆量。

賴志昶表示，產業一直是區域房市發展的重要核心，台積電在楠梓產業園區的投資，不僅大幅刺激經濟發展，同時預計將進駐上千名工程師，為滿足高收入人才的居住需求，房市買氣自然蓬勃，惟下半年度面臨全球大選年，全球政經局勢牽動敏感的半導體產業，同時國內又有央行升息等陰影，房市買氣是否延續，仍有想像空間。