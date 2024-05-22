AI興起，許多創作方式掀起革命性變化；由高雄市立圖書館和高雄文學館主辦的第十九屆「高雄青年文學獎」，今年就以「文字生成」作為主題，即日起徵件至2024年9月27日（五）截止，總獎金超過36萬元。徵件年齡橫跨12歲至30歲，文類包含新詩、散文、短篇小說和圖像文學四大文類。歡迎符合相關資格的文學青年們提筆書寫，迎接科技世代的文學創作挑戰！

2024高雄青年文學獎自即日起徵件至9月27日。（圖／高雄市立圖書館）

今年即將邁入第十九屆的「高雄青年文學獎」，以「文字生成」作為年度徵件主題，邀請青年們思考在AI生成式機制日益成熟的今日，作品的文學性是可能被無限仿造、生成、甚至取代的嗎？與此同時，作品中的虛構與真實能夠被感知嗎？期待創作者們，連結經驗與想像，探索文字生成過程之於自身的獨特意義。

2024高雄青年文學獎推廣活動「文學青年們請跟我來」：詩人喵球帶領青少年們看文學作品。（圖／高雄市立圖書館）

高雄市文化局局長王文翠指出，高雄青年文學獎作為眾多在地青年作家、文學新星的搖籃，盡力為熱愛文學的寫作者打造可以發揮的舞台。除文學獎徵件，亦在徵件前期的五月至六月期間辦理，以靈感啟發、互助共學為主的系列推廣活動。本屆活動跳脫於以往，推出全新「文學青年們請跟我來」雙周讀書會。針對四大文類量身訂做，掌握不同面向的深層討論，匯聚來自高雄各地的文學夥伴，一起盡情享受創作的樂趣。

2023高雄青年文學獎推廣活動：邀請作家吳曉樂及沈信宏暢談對於校園文學創作現況。（圖／高雄市立圖書館）

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，為培養更多文學新星，高雄文學館讀書會師資陣容堅強，由多位擁有豐富文學獎評審經驗的的優秀作家們擔任領航員，包括田園詩人喵球；新詩散文俱佳，任教於建國中學的凌性傑、備受矚目的青壯世代小說家陳柏言以及詩畫並行的詩人藝術家潘家欣。每位講師除了分享珍貴的書寫歷程與文學甘苦談，更帶來兩堂紮實的實作練習，引領學員們以多元的視角觀看作品，激盪出創作無限的可能性。

2023高雄青年文學獎頒獎典禮，16-18歲組得獎者與貴賓大合照。（圖／高雄市立圖書館）

「2024高雄青年文學獎」自即日起徵件至2024年9月27日止，為了給予青年們最完整的指導資源，在十一月上旬公告得獎名單後，將再進一步推出「評審面對面」座談，邀集各文類的評審親至現場，與對文學創作感興趣的青少年對話，交流創作趨勢和寫作技巧，歡迎各路好手以及有興趣投稿的校園師生參與。