由高雄市政府文化局與橄欖葉劇團，攜手打造青春洋溢、活力四射的青少年戲劇工作坊－「劇場實驗室」，今年7月暑假，在駁二藝術特區正港小劇場，量身打造一個充滿創意與挑戰的營隊，學員將體驗從幕後技術到幕前表演的全方位訓練，四天、27小時的工作坊內容豐富多彩。活動分兩梯次，第一梯次於7／9－12，第二梯次於7／16－19，報名自即日起至6／12截止，採線上表單報名。每梯次限額40名，如報名人數超出名額，將改採電腦隨機抽籤方式決定。

為青少年量身打造一個充滿創意與挑戰的營隊，從幕後技術到幕前表演的全方位訓練。（圖／高雄市文化局）

本次戲劇實驗室營師資陣容堅強，由藝術總監張皓瑀（三毛導演）領軍，以豐富的導演經驗和創意，引導學員深入劇場世界，理解戲劇的核心；表演導師團隊由趙家榕、鄭羽辰、張至尚、夏源懋、鄧棋薰、陳柔錞等高雄專業表演者擔綱，提供表演訓練，從基本技巧到進階表現，幫助學員提升表現力；專業髮妝教學由資深髮妝師楊攸仁及其Ubah美學造型團隊擔任，教授髮妝技術，學習如何透過造型塑造角色；魔術特技指導由魔術達人黃彥豪擔任，帶來精彩的魔術和特技教學，增添課程趣味性和挑戰性；燈光技術統籌由劇場技術職人童偉倫負責，讓學員體驗劇場燈光的基本概念，亦為成果表演會增添質感。

專業師資群分組教學，無論是初學者，或是具表演經驗者，劇場實驗室都將帶來難忘的經驗。（圖／高雄市文化局）

「青少年戲劇工作坊－劇場實驗室」為期四天充實的營隊課程，學員將體驗包括：表演遊戲、肢體開發、特技魔術、效果髮妝、道具服裝、劇情及劇本剖析、燈光技術初探、音樂音效、劇場職人分享、即興創作…等，激發學員的創造力和團隊合作精神，課程尾聲於駁二正港小劇場辦理成果發表會。報名費用新台幣800元，含餐點及保險，名額有限，敬請把握時間盡速報名。

規劃符合青春口味的劇場營隊，鼓勵青少年暫時放下3C，與同儕互動合作，在暑假揮灑青春。（圖／高雄市文化局）

【活動詳情】

* 第一梯次：7月9日至7月12日，適合13至16歲青少年。

* 第二梯次：7月16日至7月19日，適合16至22歲青年。

* 地點：駁二正港小劇場（駁二藝術特區蓬萊區B9倉庫）。

* 費用：新台幣800元（包含餐點及保險）。

【報名時間】即日起至6月11日（二）下午5點截止。

【報名表單】https://reurl.cc/gGR0V7