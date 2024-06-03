打造客家文化藝術新地景，「高雄市盤花公園」6月3日上午在三民一號公園光之塔下舉辦開工動土典禮，高雄市長陳其邁偕同中央客委會主委古秀妃帶領社區民眾及客家鄉親，逾百人上香祭拜祈求工程順利，多位立法委員、市議員、客家鄉親等人皆到場參與。

陳其邁偕同中央客委會主委古秀妃於盤花公園開工動土典禮焚香祈福（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

盤花供奉方式是在南部六堆客家莊一項獨特的傳統儀式。每天清晨，婦女們前往家中花園，採摘各種鮮豔花朵，如含笑花、夜合花、玉蘭花、樹蘭花和新丁花等，將這些花朵清洗之後，巧妙地層疊在圓形的塑膠淺盤中，用以向土地伯公、祖先或神明等神靈祈禱。盤花所使用的花材均來自於客家庄的家庭花園，體現了他們對祖先和神靈的虔誠信仰，同時凸顯了就地取材的智慧和樸素勤儉的民族性格。

在南部六堆客家莊，盤花供奉方式是一項獨特的傳統儀式。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

樂見「高雄市盤花公園」開工動土，陳其邁直言這是高雄客家盛事，感謝立委大力爭取，他指出，8,600萬的預算中，市府大約出1,300萬，其他7,200多萬都是中央補助。他也進一步補充，在中央的支持下，持續推動客家文化發展，列舉客家文化環境生活補助超過1.5億、美濃鍾理和紀念館改造等計畫，積極推動客家文化不遺餘力。

陳其邁表示未來也會多學客語，增加對客家文化的認識。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

客家事務委員會表示，為實踐2050淨零碳排及環境永續發展的目標，高雄市盤花公園設計採低維護環境綠化理念，改善原三民一號公園土壤嚴重鹽化問題。減少既有水泥鋪面為綠地，增加土地透水性及有效緩解都市暖化問題。同時，在公園內廣泛種植代表客家文化的九香及各式植栽，園區下方特別設置了雨撲滿，用以儲存雨水灌溉這些植栽，進一步降低碳排放且發揚傳統客家精神。

陳其邁與高雄市客委會主委楊秀霞希望能為高雄市民提供了一個既教育又休閒的場所。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

高雄市盤花公園不僅致力於環境保護和永續發展，同時將客家文化融入其中。公園內設有多處故事場景，透過講述故事的方式展現了客家主題公園的魅力。此外，公園還建造饒具客家風味的親子休憩場域，為市民提供了一個既教育又休閒的場所。這些舉措充分體現了本市為淨零碳排的努力及落實SDGs的理念。週邊居民及客家鄉親都樂觀其成，期待完工後對在地居民而言，能有一個安全及便利的休憩空間，而對來到高雄的觀光遊客，都能體驗到高雄獨特的客家文化特色及友善的觀光環境。