據法國廣播電台引述彭博5月21日報導，知情人透露，如果中國大陸入侵台灣，艾司摩爾(ASML)和台積電有辦法癱瘓世界上最先進的晶片製造機器。

據兩名知情人表示，美國政府官員私下向荷蘭和台灣同行表達了擔憂，擔心如果中國的侵略升級為攻擊台灣這個負責生產世界絕大多數先進半導體的島嶼，將會發生什麼情況。另外兩人說，當荷蘭政府就這一威脅與艾司摩爾公司會面時，艾司摩爾向當局保證說，他們有能力遠程禁用這些機器。他們補充說，已經對可能發生的入侵進行了模擬，以更好地評估風險。

遠程關閉適用於荷蘭艾司摩爾ASML的極紫外光刻機系列（EUV），台積電是其最大的單一客戶。極紫外光刻機系列利用高頻光波打印現有最小的微晶片晶體管，從而製造出具有人工智慧用途以及更敏感的軍事應用的晶片。

極紫外光刻機的體積與一輛公車相當，需要定期維護和更新。報導稱，不願透露姓名的知情人士表示，作為其中的一部分，該公司可以遠程強制關閉，這將充當終止開關。這家位於費爾德霍芬（Veldhoven）的公司是世界上唯一的一家此類機器製造商，每台售價超過2億歐元。

報導稱，長期以來，艾司摩爾的技術一直是政府干預的對象，以防其落入敵人之手。例如，荷蘭禁止該公司向中國出售極紫外光刻機EUV，因為美國擔心這些機器會讓其競爭對手在全球晶片大戰中佔據優勢。

在美國的要求下，荷蘭從今年開始停止出口艾司摩爾的次尖端晶片製造設備。甚至在禁令生效之前，美國官員就已要求艾司摩爾取消一些先前計畫好的對中國客戶的發貨。該公司預計，受最新出口管制措施的影響，今年多達15％的對華銷售將受到影響。

但有證據表明，這些限制措施可能來得太晚，無法阻止中國的進步。彭博去年10月份拆解了一款華為生產的智慧型手機，發現其晶片雖然採用了較舊的艾司摩爾印刷機和兩家美國供應商的工具，但是功能可與蘋果公司的iPhone相媲美。

中國政府將技術自給自足作為國家優先事項，華為推進國內晶片設計和製造的努力得到了政府的支持。

極紫外光刻機讓艾司摩爾成為歐洲最有價值的科技股，市值高達3700億美元，是其客戶英特爾公司的2倍多。自2016年開發以來，艾司摩爾已向中國以外的客戶交付了200多台這種機器，台積電購買的數量超過了任何其他晶片製造商。

極紫外光刻機EUV需要頻繁維護，如果沒有艾司摩爾的備件，它們很快就會停止工作。現場維護是一項挑戰，因為它們被安置在無塵室中，要求工程師穿上特製的防護服以避免污染。

艾司摩爾為某些客戶提供聯合服務合同，由客戶自己進行一些日常維護，允許台積電等客戶從自己的機器上訪問系統。但艾司摩爾ASML表示，它不能訪問客戶的專有數據。