高市府聯手統一超商「灣市38BOT案」26日正式簽約，這也是高雄市長陳其邁上任後，首件公有市場用地BOT成功開發案例，「高雄市灣市38市場用地興建營運移轉（BOT）案」由統一超商投資超過7億元，期待市場用地「灣市38」能以全新的樣貌「悠活生活廣場」，帶動北高雄榮總一帶商業服務與生活機能。

「高雄市灣市38市場用地興建營運移轉（BOT）案」由高雄市政府經濟發展局長廖泰翔代表高市府與統一超商股份有限公司協理張國光簽約，並由高雄市副市長羅達生擔任見證人，雙方共同見證歷史性的一刻。

羅達生表示，「灣市38市場用地BOT案」基地位於全台第一大里福山里，坐落榮總路與榮耀街口，隨著周邊高鐵特區發展愈來愈成熟，人口大幅呈正成長趨勢，榮總商圈與住宅機能也蓬勃發展，很開心可以跟統一超商合作，一起聯手規畫這個開發案。

羅達生指出，「灣市38BOT案」基地原是委外經營的公共停車場，市府為增進當地生活機能，與統一超商正式簽約，規畫興建複合式現代化購物市場及停車場，預計2028年完工正式營運，期待開發案可以為榮總周邊一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型商業服務。

統一超商股份有限公司指出，「灣市38BOT案」興建期4年、營運期46年，由統一超商股份有限公司與高市府合作，並藉由豐富集團資源及專業經營能力投資興建「悠活生活廣場」，預計投資金額7億元以上，規畫地下2層至地上6層建物。

以「質感生活」、「社區購物」、「悠閒休憩」、「醫養樂活」、「地方亮點」作為建設目標，另以「漫步．佐幸福」作為開發願景，引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，除滿足日常生活購物所需，同時提供民眾多元服務，此外，因應人口密集及消費停車需求，規畫地下2層停車場，以紓解停車需求，盼成為高雄最具指標性的複合式現代化購物市場。

經發局長廖泰翔指出，感謝統一超商投資高雄，本案不僅投資超過7億元，也預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。市府將持續推動高雄公有市場用地BOT案，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，除提升公共服務品質外，也滿足民眾生活機能需求，帶動高雄整體經濟發展。