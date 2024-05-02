「高雄日航酒店」將於今年第4季開幕，不過近期飯店業缺工下，業者也提前備戰找人才，將於5月17日上午10點半至下午4點於勞工公園內的「R7創藝所在」舉辦人才招募會，釋出150個職缺，其中管理職人才約5成，期待延攬有志投入觀光及餐飲業的人才加入團隊。

大倉日航酒店管理集團首度於南台灣駐點以「日航酒店」品牌登場，這次人才招募對象為行銷業務部、客房部、餐飲部與管理部，近150個人才需求，酒店制度完善，如三節獎金、生日禮、結婚及生育津貼、員工制服免費送洗、年度健康檢查、競賽補助金及住宿用餐優惠等，更多元福利制度，作為員工精進努力的堅實後盾。

高雄日航酒店指出，為幫助員工提升專業技能，深度感受日系國際品牌酒店的細膩服務，並鼓勵英日語專才加入，推出完善語言津貼，日本語能力試驗（JLPT）N1合格，或多益英語測驗（TOEIC）850分以上，提供2年間每月2000元語言津貼；日本語能力試驗（JLPT）N2合格，或多益英語測驗（TOEIC）750分以上，提供2年間每月1000元語言津貼。日檢N2合格或多益750分以上，每人每兩年得申請「日本語能力試驗」（JLPT）及「多益英語測驗」（TOEIC）各一次報名費補助。

高雄日航酒店樓高22層，客房總數約260間，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及五間各具風格的餐廳酒吧；日本料理秉持日系品牌底蘊，規畫供應精緻化的和食、壽司及鐵板燒料理。

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