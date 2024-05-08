臺北市政府5月11日在臺北車站1樓中庭舉辦畢業季就業博覽會，總計56家優質企業參與徵才，提供近三千個職缺，薪資3萬元以下已絕跡，月薪制平均薪資3萬8以上，四成以上職缺無經驗可！

北車1樓售票大廳徵才活動實況。（圖／臺北市就業服務處提供）

活動當日11:30～16:00於舞臺區安排系列精彩活動，由AAMA x Yourator帶來「實習生論壇講座」，安排來自Kdan Mobile及PicCollage拼貼趣的實習生及夥伴親臨現場，分享求職經歷、如何準備面試及職場經驗談，同時也會分享他們的工作內容、公司文化與福利待遇！「職游牌卡工作坊」讓職涯諮詢專家兼職游共同創辦人曹凱閔帶著你用牌卡體驗找到職涯方向!關注產業及國際人才議題的朋友，CrossBond遠邦國際品牌顧問林致孚執行長暢談企業聘用優秀的僑外生留臺工作，加強人才培育與產業鏈結等議題。

勞動局高寶華局長表示，本場職缺數以「批發及零售業」，「住宿餐飲業」及「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」為前三大產業，實體就博會較網路投遞更為迅速直接，與企業人資直接面談也能嶄露無法透過履歷觀察的個人特質優勢為求職加分。此外，勞動局青年求職保好運計畫，凡設籍臺北市未在學且未就業之15至29歲青年，只要參加臺北青年職涯發展中心（TYS）提供的職涯諮詢或職涯課程等服務，就能免費獲得專業又豐富的求職就業指南，還送您1,200元以上求職獎勵。

就服處補充，眾多職缺類別當中以「旅遊/餐飲/休閒」、「客服/門市」及「業務/貿易/銷售」工作機會最多，而「營建/製圖/施作」、「資訊軟體系統」及「工程/研發/生技」平均月薪超過4萬2。以工作機會數來看，王品集團、添好運及IKEA等，超過百名最多，半導體製造業的京元電子搶人預計招募200名，有產線技術員、配件工程師等竹南廠職缺。起薪4萬元且無經驗可的職缺，有科林儀器的專案經理、軟體前/後端工程師、台北旅店管理顧問的夜間櫃檯接待人員等，請勇敢投遞履歷把握直接面試機會。

活動詳情及徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」，電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277或撥打臺北市民當家熱線1999轉58988。（臺北市就業服務處/就業安定基金補助廣告）