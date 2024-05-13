為響應515國際家庭日，新北市今（13）日舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」，為全國首創跨縣市合作，3市家庭教育中心策略聯盟，強化資源共享與協同合作，強化連結在地企業，攜手促進員工家庭和諧。

3市家庭教育中心合開「情感關係與經營」、「婚姻關係」、「親子關係」、「家庭資源管理」、「情緒教育及代間關係」6大主題24門豐富課程，以「資源共享」、「在地服務」與「攜手共好」模式，服務橫跨3市20家企業，將60場家庭教育課程輸送到職場，期許能獲得更多企業支持與推廣。

同時透過「產官學」合作，國立台灣師範大學提供專業研究，研揚文教基金會居中協助，結合認同友善職場理念的企業，共同成立「友善家庭職場企業聯盟」，將家庭教育帶入職場。

新北市教育局表示，鼓勵職場推動家庭教育試辦計畫已經穩步進入第3年，不僅展現新北市在促進良好工作環境和家庭支持方面的不懈努力，也是對提升社會福祉的堅定承諾和貢獻。未來將持續與企業合作，期望建立起家庭教育中心、企業和參與者之間的三方共同成長與相互支持的夥伴關係。