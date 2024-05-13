雲林縣政府因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」，去年12月26日推出公共運輸定期票199方案，今年針對民眾的城市跨際移動需求，13日宣布本月24日推行「雲林縣公共運輸定期票399方案」，服務路線增加彰化縣、嘉義縣共計7個台鐵車站，滿足往返鄰近縣市基本通勤需求，並可省下大筆通勤費。

雲林縣公共運輸定期票整合台鐵、公路客運、市區客運與公共自行車等大眾運輸工具，199方案享有30天內不限次數、不限里程搭乘縣內市區與公路客運共65條路線，以及雲林縣內台鐵5站（林內、石榴、斗六、斗南、石龜），同時還有公共自行車前30分鐘免費優惠。

雲林縣長張麗善表示，為滿足彰雲嘉區域民眾基本通勤需求，縣府主動推出「公共運輸定期票399方案」，除199方案所有服務外，增加彰化縣及嘉義縣的台鐵服務共7站，原本縣民搭乘台鐵往返彰化、嘉義每月通勤費用需近3000元，透過399方案，只要花費399元即可，大幅降低通勤負擔。

張麗善說，近年來縣府努力在各項交通建設加快腳步，除去年12月21日開工的斗六轉運站，還有目前規畫中的麥寮轉運站與虎尾轉運站，另有其他候車亭接續規畫建置中，希望透過硬體設施的完善建構，打造讓縣民輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，降低民眾對私人運具的過度依賴。

縣交通工務局局長汪令堯指出，雲林共有20個鄉鎮市，定期票上線後可使用的公路客運、市區客運路線總計65條，透過399定期票的推出，民眾可自由組合運具間的轉移，將一日生活圈範圍再擴大，也能利用定期票走訪縣內各景點。399定期票本月24日起販售，民眾可到縣府及各鄉鎮公所等27個售票點購買。