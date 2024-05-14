六房天上聖母（簡稱六房媽）過爐活動將於本周六（18日）早上6點虎尾鎮的過溪股紅壇發炮起駕，主轎預計在8時30分進入斗南分局轄區，估計會有10萬名信眾隨香，斗南分局已規畫交通管制，烏瓦磘紅壇周遭設交通管制點，當會場區停車空間滿時，將於路口管制車輛進入，住戶憑證件通行，機車除外。

六房媽祖過爐活動交通管制圖。（斗南分局提供）

六房媽祖沒有固定廟宇，由雲林縣斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鎮等5鄉鎮市共36個聚落輪值奉祀，36個聚落又分屬5股，每年農曆4月移駕徒步過爐，每年動輒吸引超過10萬名信徒追隨，是雲林縣每年最重要的宗教活動之一。

斗南股烏瓦磘紅壇位於雲斗南鎮成功路38號，管制範圍為北起雲林路三段、南至古坑路、東起雲81線、西至古坑路，會場區停車空間滿時，將於路口管制車輛進入，機車除外。（斗南分局提供）

18日六房媽將過爐到斗南股烏瓦磘紅壇，位於雲斗南鎮成功路38號，當天管制範圍為北起雲林路三段、南至古坑路、東起雲81線、西至古坑路，會場區停車空間滿時，將於路口管制車輛進入，機車除外。

六房媽祖過爐活動交通管制時間為5月18日凌晨0點起至19日凌晨4點止，道路雙向管制禁止停車路段包括（一）成功路沿線（南起158甲線，北至雲林路三段)； （二）瓦厝路沿線（西起成功路，東至信安醫院）； （三）雲82-1沿線（東起雲82-1線，西至古坑路）。

管制範圍有8處，分別為（一）斗南鎮古坑路（158甲線），新生二路路口至台三線路口沿線。（二）斗南鎮永光路（158乙線），新生二路路口至台三線路口沿線。 （三）斗南鎮中山路，延平路二段路口至南昌路路口沿線。 （四）斗南鎮中正路沿線。 （五）斗南鎮南昌路沿線。 （六）斗南鎮建國一路、建國二路沿線。 （七）大同路，大業路路口至延平路二段路口沿線。（八）斗南鎮文昌路沿線。

場所管制有3處包括建順宮、新興宮周邊道路、斗南股烏瓦磘紅壇。

斗南分局表示，參加活動人員均不得攜帶危險或影響安全秩序物品，如棍、棒、刀械、煙霧彈、信號彈等及與節目無關之旗幟、背心等；執勤人員得對管制範圍及欲進入管制範圍之人員、物品、交通及設備含空拍機查驗、管制。

六房媽輪流到過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股等5股駐駕，安奉在爐主所興築的「紅壇」，每年更換紅壇地點的儀式即為「過爐」，是台灣有神無廟祭祀活動中規模最大。

雲林縣府2013年登錄雲林六房媽過爐為雲林縣無形文化資產，2017年文化部文化資產局指定為重要民俗。