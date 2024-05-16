自小客車未停止直接撞上夫妻檔，詹姓夫妻均被鏟起到車蓋。（翻攝自網路）

夫妻檔隨後摔落地面。（翻攝自網路）

斗南鎮大同路、建國一路15日發生一起不可思議的自小客車撞行人事件，42歲劉姓男子駕車從建國一路左轉，當時詹姓夫妻循著斑馬線穿越，劉男的汽車緩速撞上正在過馬路的詹姓夫妻，兩人均被車頭鏟起到車蓋上再掉落地面，所幸僅造成皮肉傷。

斗南分局指出，5月15日上午1名42歲的劉姓男子駕駛自小客車行經建國一路左轉大同路時，因未注意正在過馬路的詹姓夫妻撞上，造成手腳擦挫傷，雙方當事人均無飲酒情形。

有店家在臉書社群貼出監視錄影器，影片中可看見詹姓夫妻遵守交通規則從斑馬線穿越馬路，走到一半時，有一輛車緩速左轉，而且沒有停止，直接從詹姓夫妻所在之處撞下去，導致夫妻倆被車頭鏟起又摔落路面，其中詹男很快從地面爬起，其妻可能腳痛爬不起來，劉姓駕駛慢慢走出車外查看。

斗南分局指出，依據道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，或其他依法可供行人穿越交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照。