台西鄉新興區文蛤養殖區因日前突然暴雨影響水質，加上水門正在復健無法引海水，造成400餘公頃魚塭養殖的文蛤暴斃，損失至少50％，養殖戶希望縣府及水試所想辦法解決每逢第一波下雨就導致文蛤暴斃的窘境，雲林縣府已啟動天然災害救助速報機制。

台西鄉代表陳文求指出，台西鄉東北進水門復健9個多月來，養殖戶無法引水換水，加上大雨來得快又大，空氣中的物質被洗下來流入魚塭，水質發生變化，從農曆2月底就開始傳出災情。

日前台西鄉又突然下一場暴雨，養殖水溫急遽下降，但當天艷陽高照，底土仍維持高溫，強烈溫差造成大量文蛤暴斃。

陳文求表示，這波天災已有張嘉郡、丁學忠立委勘查過，但無農業部的天然災害救助仍無下文，若不加速作業，恐影響復養，衝擊今年中秋節的文蛤供應。

他表示，新興區養殖面積約1000公頃，目前至少有400公頃受災，暴斃的文蛤必須趕緊抓掉，採收一次工錢要1萬元，實在很無奈。

縣府農業處長副處長蔡耿宇表示，台西鄉公所後來才提出災損速報，目前尚未達無天然災害救助標準的無收穫面積5％以上，呼籲受損的養殖戶趕緊向公所速報。