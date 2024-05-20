雲林縣政府20日於古坑鄉劍湖山渡假大飯店舉行「浪漫雲林、愛結良緣－雲林縣集團結婚」，這是雲林首次舉辦集團結婚，30對新人在520「我愛你」這天共結良緣，縣府準備超過萬元的精美好禮送給每對新人，並抽出最大獎價值3萬餘元「東京來回機票」，讓新人們滿載而歸。

此次集團結婚由雲林縣長張麗善擔任主婚人、副縣長謝淑亞為證婚人，除有豐富活動內容及新人福利，特別安排戶政人員在現場辦理結婚登記，讓新人能在第一時間拿到具有520紀念意義的新身分證。戶政事務所也提供「雲林賜福」結婚好禮，並加碼贈送當天登記結婚的新人一份精美小禮物。

張麗善表示，現今社會變遷快速，價值觀改變，透過本次集團婚禮，讓民眾回顧傳統婚嫁古禮的意義，新人除要感謝父母的養育之恩，也在婚禮當天邁入人生新階段，與另一半相知相惜，牽手共度未來人生。

張麗善說，縣府為鼓勵生育，去年12月18日宣布啟動「2年6億催生增產－雲林萬寶龍」計畫，今年龍年、明年小龍年新生兒、只要父或母設籍雲林滿3個月，前3胎每名可獲6萬元與3包尿布，第4胎加碼至13萬元與3包尿布，期許透過生育相關補助，讓年輕朋友願意「增產報國」

現場並邀集40餘家在地婚禮產業相關企業，設計專屬優惠活動祝福30對新人，透過此次活動，串聯婚禮相關產業，鼓勵業者提供在雲林縣結婚的新人專屬優惠，吸引民眾返鄉留在雲林發展。

縣府指出，北港朝天宮為祝賀集團結婚新人，特別準備限量款白玉媽祖相贈，祝福大家百年好合、永結同心，加上縣府的精美好禮，以及雲林縣農會、雲林肉品巿場、庵古坑咖啡、萬源製麵、福榮囍餅、瑞春醬油等雲林優質廠商贊助賀禮，價值逾萬元，讓每對新人滿載而歸。