小辮鴴「小土豆」57天飛6840公里的GPS記錄，從台灣彰化芳苑鄉出海，最後停留於大陸黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣。（吳崇漢提供）

農業部生物多樣性研究所與雲林野鳥學會執行普查冬候鳥小辮鴴長達16年，始終無法確認來自何處，雲林野鳥學會、彰化野鳥鳥會、山林飛羽光學團隊為了解謎，去年冬天至今年1月間在幾隻小辮鴴身上裝衛星發報器追蹤，其中編號20號的「小土豆」遷徙最遠，57天內飛了6840公里，落腳處是大陸黑龍江的齊齊哈爾市！吳崇漢日前特地飛去黑龍江找牠，發現牠在玉米田、稻田裡覓食小蟲。

2023年冬天這隻小辮鴴被裝上衛星發報器，幫助雲林縣野鳥學會探索牠的北返路線及棲息地。（吳崇漢提供）

小辮鴴是台灣的冬季候鳥，每年10月下旬抵達台灣，翌年2月下旬開始北返回到繁殖地。今年1月全台普查小辮鴴，全台觀察到1萬3085隻，大部分小辮鴴在雲林度冬。

小辮鴴分布於歐亞大陸及北非，台灣的小辮鴴從哪飛來至今是謎，一般推估是西伯利亞，雲林野鳥學會理事吳崇漢及雲科大學生池沛玲決定解謎，從去年年到今年1月間在雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、莿桐鄉在小辮鴴繫放，並在身上安裝衛星發報器，精準掌握牠們的飛行路線。

編號20號的「小土豆」2月27日夜晚從雲林縣二崙鄉啟程，從彰化芳苑鄉出海，隔日清晨著陸於大陸福建省福州，展開在大陸內陸的遷徙，包括安徽省黃山市、山東省東營市、遼寧省盤錦市、吉林省四平市、內蒙古自治區、黑龍江省綏化市，最後停留於黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣，歷時57天。

吳崇漢在大陸黑龍江省拜泉縣田野尋找小土豆。（吳崇漢提供）

吳崇漢表示，很特殊的是，小土豆從台灣飛回繁殖地黑龍江省拜泉縣歷經2次跨海，一次是2月27日跨台灣海峽，第二次是4月4日飛越更寬的渤海，4月9日飛抵內蒙古自治區，以為牠會飛往蒙古，結果轉往東北方，4月25日抵達繁殖地黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣就不再遷徙，總計飛了6840公里。

池沛玲在黑龍江省拜泉縣田野觀察「小土豆」。（吳崇漢提供）

吳、池二人十分好奇小土豆的繁殖區環境，5月初起程到黑龍江找小土豆，根據衛星定位，他們找到一處開闊的田野，周邊種植玉米、稻米，氣溫介於4度到16度之間。

師生找了2天，揹著照相器材沿著山坡走，用望遠鏡仔細搜索每一處，沉寂一段時間，熟悉的鳴叫聲在寧靜的田野中迴響，驚喜看到2隻小辮鴴從天降落在農田裡，是小土豆與一隻母鳥！

吳崇漢說，透過望遠鏡觀察確認是帶有衛星發報器足旗編碼20號，心情如同看到親人般興奮，為避免驚擾牠們，悄悄回到農田架起設備，觀察孩子們一舉一動。

吳崇漢說，此次研究發現一個令人驚訝的事實，台灣冬候鳥小辮鴴並非來自西伯利亞，而是距離西伯利亞邊界246公里的大陸黑龍江省。

池沛玲表示，4個多月來每一天都關注著小土豆的動態，小辮鴴展現牠們生活的驚人冒險和適應力，每一次遷徙都是一趟偉大的冒險，也背負著延續族群的超級任務。