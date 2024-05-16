能源公司在雲林縣元長鄉瓦磘村設置太陽能電場，村民認為電場緊臨住家且位於村落中心點，可能影響健康與生活品質，且事前沒有舉行說明會，16日到工地舉白布條抗議，放話將封路不讓工程進行，雲林縣政府表示電場依規定申請，但民眾有疑慮，將持續溝通協調。

能源公司為發展太陽能光電，在瓦磘村信仰中心安西府前購買1塊約1000坪建地，去年通過縣府審核，整地後將建材置於工地，半個月前開始架設太陽能電場水泥樁，數十名村民們認為還未溝通協調就強行興建，16日前往工地抗議，元長鄉長李明明、縣議員蔡明水、陳乙辰、陳俊龍、張維心到場關切。

瓦磘村反種電自救會會長陳安邦表示，能源公司自認依法申請，事先沒有充分溝通協調，也沒有舉辦說明會，村民們認為電場位於村落中心，且距住家只有2、3公尺，一定會影響身體健康與生活品質，因此堅決反對興建，若持續施工，不排除封路阻止工程，確保自身權益。

1名村民要求縣府要強硬起來，不能讓能源公司想作什麼就作什麼，並認為工程若順利進行，議員也有監督不周責任，此話引發陳俊龍不滿，反駁村民不能把責任推到議員身上，現場氣氛一度緊張。

能源公司說，公司購買建地興建電場，過程一切依規定申請，之前村民反映電箱設於電桿上有安全疑慮，公司也從善如流改為地面電箱，目前公司已投資大量資金，希望大家可以再溝通協調。

縣建設處科長徐瑞甫說明，能源公司去年申請興建電場，其用地是建地，並沒有問題，因此經審核獲准興建，但村民對於電場有疑慮，雙方各有立場，將持續協助雙方溝通。