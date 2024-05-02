清華大學與陽明交通大學有意在高雄舊左營國中及蓮潭會館一帶設立分校，近日在地方引發討論，除了左營區39名里長全體贊成、知名粉專「高雄好過日」撰寫3000字長文支持外，高雄市舊城商圈發展協會理事長張美華也表達樂觀其成的態度。

張美華指出，舊城商圈在地產業相當豐富且歷史悠久，結合歷史文化、地理景觀，與具有歷史風情老店與新創活力現代風格形成具有潛力的觀光商圈。對左營大路的興衰看在眼裡，繁榮歷歷在目，衰退也心有戚戚。歷經多任市長，鐵路地下化到新莊一路、勝利路的打通，打通關鍵藩籬，讓新舊左營的連通不用10分鐘，但舊部落依然沒有繁榮景象。

張美華說，聽聞國立清華大學及陽明交通大學要進駐舊左營國中的訊息，站在高雄市舊城商圈發展協會的立場，希望舊左營國中這塊地，至少能夠以低度開發的方式來帶動地方的商機，期待高雄市政府與2所頂尖大學對未來這塊寶地的規畫，能兼顧培育科技技術專業人才及再造舊城商圈的榮景，高雄市舊城商圈發展協會樂觀其成。