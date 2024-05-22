「金酒盃全國調酒大賽」來到第2屆，今年主題為「看我72變」，今（22）日在高雄林皇宮登場，吸引超過331組年輕學子共襄盛舉。（金酒提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金門酒廠主辦的「金酒盃全國調酒大賽」來到第2屆，今年主題為「看我72變」，今（22）日在高雄林皇宮登場，吸引超過331組年輕學子共襄盛舉，希望引領年輕人探索中式白酒的無限可能性、激發學生的無限創造力，並擴大獎項與獎金制度、提供酒吧客座與實習機會給冠軍選手，培育具有國際競爭力的調酒師。

金酒公司董事長吳昆璋指出，金門高粱酒作為台灣中式白酒的領導品牌，一直致力於推廣中式白酒文化及理性品酩教育，希望透過這次比賽拉近年輕族群與金門高粱酒的距離，第2屆金酒盃報名組數比去年增加超過100組來到331組。

吳昆璋提到，為鼓勵支持各位選手，此次增加獎項數量，總獎金也大幅提升，並提供成績優異的選手於KK Bar客座與參與知名酒吧實習的實作機會，希望與年輕學子站在同一陣線，培育出具有國際競爭力的調酒選手，讓年輕的調酒師有機會站上國際舞台，他期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新詮釋中式白酒的文化魅力。

金酒強調，未來將積極發掘更多年輕人才，透過產學合作培養餐飲相關系所或有志之學生們的第二專長，讓相關科系畢業生有更多、更廣、條件更好的選擇，以取之於社會、回饋於社會的企業精神，帶動正向循環來引領整個產業向上提升。

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