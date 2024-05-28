2024年舊金山世界烈酒大賽-雙金獎安貝斯陳年原釀-大安虎尾寮厝限量版。（飲酒過量 有害健康）圖/台中市政府提供

全球烈酒四大競賽之一-舊金山世界烈酒競賽(SFWSC)2024最新得獎名單近日出爐。台中市大安區安貝斯釀酒故事館以「安貝斯陳年原釀-大安虎尾寮厝限量版 59.9%」及「Taiwan Liquor 陳釀白酒」兩款佳釀分獲「雙金獎」及「金獎」肯定。市府經發局指出，安貝斯釀酒故事館融合精湛工藝與文化特色打開國際能見度，成為在地酒莊的台中之光。

經發局長張峯源表示，舊金山世界烈酒競賽有如「烈酒界的奧斯卡」，每年吸引多國著名酒廠參與，全球業界與品酒家都高度關注得獎名單，國內金車噶瑪蘭、台酒玉山高粱、金門酒廠都是常勝軍，今年參賽件數超過5500件，競爭格外激烈，安貝斯首度參賽即獲「雙金」、「金獎」殊榮實屬不易。

此外，安貝斯釀酒故事館執行長洪麗霜，也是台中市酒類商業同業公會理事長，長期致力於農產轉型，特別結合產業、文化及觀光設立故事館，成功提升台中「大安區」能見度，是產業轉型的標竿典範，更帶領酒類同業參與國際大獎選拔及海內外展覽，為開拓國際市場不遺餘力。

洪麗霜表示，釀酒故事館命名為安貝斯，主要期許在地特色與國際兼具，參賽除了追求品質肯定，更要推動農業轉型邁向國際，舊金山世界烈酒競賽以其邀請世界級裁判盲飲評鑑，過程嚴格且公平而聞名，與IWSC（國際葡萄酒暨烈酒競賽）、ISC（國際烈酒競賽，International Spirits Challenge）及WWA（世界威士忌大獎，World Whiskies Awards）並列全球四大烈酒競賽。

洪麗霜進一步表示，此次兩款獲獎產品以傳統固態發酵與固態蒸餾技術釀造，香氣層次豐富細膩，自然溫潤甜感在舌尖化開，是脫穎而出的關鍵；酒標設計則以人文為主軸，如雙金獎的「大安虎尾寮厝」即以在地平埔族-道卡斯族「虎尾寮厝」住宅特色為構想，安貝斯特別製作「虎尾寮厝」限量酒，彰顯延續至今的平埔族文化。

經發局補充，台中產業故事館現有場館約32家，橫跨糕餅、釀酒、樂器、運動、古蹟、食品加工及休閒育樂多面向，業者均對推動結合產業、文化、教育及觀光等不遺餘力，歡迎民眾遊台中體驗在地！更多故事館訊息請參考台中市產業故事館發展協會網頁(https://www.tish.org.tw/)。（飲酒過量 有害健康）